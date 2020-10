Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Angezeigter Raub in Wilhelmshaven - Polizei sucht einen Mann mit auffälligen braunen Schuhen und bittet um Zeugenhinweise

Wilhelmshaven (ots)

Am Donnerstagabend, 01.10.2020, kam es in der Rüstringer Straße gegen 19:45 Uhr zu einem Raub. Ein 25-Jähriger gibt bei seiner Anzeigenerstattung an, zu der Uhrzeit über die Grenzstraße, am Seniorenheim vorbei in die Rüstringer Straße gelaufen zu sein. Dort sei er von einem Mann angesprochen und nach der Uhrzeit gefragt worden. Plötzlich habe der Mann den 25-Jährigen ins Gesicht geschlagen und ihn festgehalten haben. Abhandengekommen bzw. entwendet wurde nichts, das Opfer gab an, dass er sich relativ schnell aus der Situation retten und weglaufen konnte. Der bislang unbekannte Täter soll auffällige braune "Boots" und eine Jogginghose getragen und beim Ansprechen einen ausländischen Akzent gehabt haben. Auch wenn es zu der Zeit bereits dunkel war, geht die Polizei davon aus, dass diesen Vorfall durchaus jemand bemerkt haben könnte, so dass Zeugen gebeten werden, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-0 in Verbindung zu setzen.

