POL-LG: ++ mit Pkw überschlagen - 20-Jährige leicht verletzt ++ Pkw beschädigt ++ Ruhestörung - aggressive 18-Jährige geht auf Polizeibeamten los ++

Pressemitteilung der Polizeiinspektion Lüneburg/ Lüchow-Dannenberg/ Uelzen vom 25.08.2020

Lüneburg

Stadt und Landkreis Lüneburg - Ablenkung im Straßenverkehr

Am Montag, 24.08.20, wurden an unterschiedlichen Orten im Lüneburger Stadtgebiet Verkehrskontrollen durchgeführt, wobei die Schwerpunkte auf Ablenkung durch Handybenutzung und die Einhaltung der Gurtpflicht standen. Am Nachmittag wurden in der Willy-Brandt-Straße fünf Verstöße festgestellt - dreimal Handy genutzt, zweimal Missachtung der Gurtpflicht. Bereits am Vormittag waren allerdings fünfzehn "Gurtmuffel" in der Hamburger Straße ertappt. Zwei Fahrer nutzten während der Fahrt das Handy. In Bardowick wurden am 25.08.20 sieben Pkw-Fahrer bzw. Fahrerinnen und ein Fahrradfahrer erwischt, die während der Fahrt das Handy nutzten.

In Handorf, Artlenburg und Bardowick wurden am Montag ebenfalls mehrere Fahrzeuge kontrolliert, wobei festgestellt wurde, dass in drei Fällen die Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis waren. Es wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Lüneburg - Streit wegen unterschlagenem Handy - Mann im Krankenhaus

Am 25.08.20, gegen 01.55 Uhr, kam es in der Straße Am Berge zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern im Alter von 35 bzw. 41 Jahren. Der 41-Jährige wurde bei der Auseinandersetzung so schwer verletzt, dass er im Klinikum behandelt werden musste. Es steht im Raume, dass der 35-Jährige auf den 41-Jährigen losgegangen ist, weil dieser kurz zuvor dessen Handy in einem Imbiss im Bereich Am Stintmarkt unterschlagen haben soll. Der 35-Jährige soll den Älteren geschlagen und getreten haben. Im Raum steht auch, dass der 41-Jährige den 35 Jahre alten Mann mit einem Messer angegriffen hat. Beide Beteiligten standen unter Alkoholeinfluss, so dass ihnen jeweils eine Blutprobe entnommen wurde. Die Polizei leitete Strafverfahren wegen des Verdachts der wechselseitigen Gefährlichen Körperverletzung ein. Zeuge, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, in Verbindung zu setzen.

Lüneburg - Ruhestörung - aggressive 18-Jährige geht auf Polizeibeamten los

Am 25.08.20, gegen 00.40 Uhr, wurde eine Polizeistreife in ein Mehrfamilienhaus in der Hinrich-Wilhelm-Kopf-Straße geschickt, da es dort zu einer Ruhrstörung kam und zwei Frauen eine Wohnung nicht verlassen wollten. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme ging eine 18-Jährige, die sich zunächst in einem Raum eingeschlossen hatte, wild um sich schlagend auf einen Polizeibeamten los. Ihre ebenfalls 18 Jahre alte Freundin versuchte, als die aggressive Frau festgehalten wurde, diese zu befreien. Dies resultierte darin, dass es ihr gelang den eingesetzten Polizeibeamten zu schlagen und zu treten. Erst als eine weitere Polizeistreife hinzukam, gelang es, die beiden 18-Jährigen zu bändigen. Sie verbrachte den Rest der Nacht im Polizeigewahrsam. Es wurden Strafverfahren wegen Körperverletzung und versuchter Gefangenenbefreiung gegen die jungen Frauen eingeleitet.

Lüneburg - Einbruch in Kindergarten

Zwischen dem 22. und 24.08.20 brachen unbekannte Täter in einen Kindergarten in der Dahlenburger Landstraße ein. Die Täter öffneten gewaltsam eine Terrassentür und stahlen u.a. eine Geldkassette. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Bleckede - Motorroller aus Garage gestohlen

In der Nacht zum 24.08.20 haben unbekannte Täter einen pinkfarbenen Motorroller aus einer Garage in der Bleckeder Landstraße gestohlen. Die Täter öffneten gewaltsam die Verriegelung der Tür und entwendeten den Motorroller nebst dazugehörigem Zündschlüssel. Es wurden weitere Garagen aufgebrochen und aus einer Schreibblöcke gestohlen. Insgesamt entstanden Schäden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Bleckede, Tel.: 05852/951170, entgegen.

Dahlenburg - Pkw zerkratzt

Unbekannte Täter zerkratzten zwischen dem 23.08.20, 12.00 Uhr, und dem 24.08.20, 13.40 Uhr, den Lack eines schwarzen VW, der auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Lüneburger Straße stand. Es entstanden Sachschäden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Dahlenburg, Tel.: 05851/979440, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - Pkw beschädigt

Am 24.08.20, zwischen 07.00 und 15.30 Uhr, wurde ein Pkw Hyundai beschädigt, der auf einem Parkplatz im Schulweg abgestellt war. Unbekannte Täter rissen Seitenspiegel und einen Scheibenwischer vom Pkw ab. Es entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel.: 05841/122215, entgegen.

Uelzen

Wriedel - Reh ausgewichen - von Fahrbahn abgekommen

Am Abend des 24.08.20 befuhr ein 20-Jähriger mit einem Skoda die K21. Als ein Reh über die Fahrbahn lief, wich der 20-Jährige diesem aus und kam in Folge mit dem Pkw von der Fahrbahn ab. Sowohl der Fahrer als auch seine 17 und 18 Jahre alten Mitfahrerinnen wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Weiterhin entstand Sachschaden von ca. 10.000 Euro bei dem Unfall.

Ebstorf - Pkw beschädigt und geflüchtet

Am 24.08.20, gegen 09.30 Uhr, befuhr ein bislang Unbekannter mit einem Fahrzeug die Hauptstraße in Richtung Allmelingstraße bzw. Ortsmitte und streifte im Vorbeifahrer einen VW, der ordnungsgemäß auf dem dortigen Parkstreifen abgestellt war. An dem VW entstand Sachschaden von geschätzten 5.000 Euro. Der Unfallverursacher setzte die Fahrt jedoch fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei Ebstorf, Tel.: 05822/947920, entgegen.-

Bienenbüttel - mit Pkw überschlagen - 20-Jährige leicht verletzt

Am 24.08.20, gegen 20.00 Uhr, befuhr eine 20-Jährige mit ihrem Skoda die Niendorfer Hauptstraße. In einer Linkskurve geriet die 20-Jährige aus ungeklärter Ursache in den Seitenraum. In Folge verlor die junge Fahrerin die Kontrolle über den Pkw. Der Skoda überschlug sich mehrmals und kam schließlich auf einem Acker zum Stehen. Die Skoda-Fahrerin wurde vorsorglich in das Klinikum nach Uelzen verbracht. Bei dem Unfall entstanden Sachschäden von ca. 3.000 Euro.

Uelzen - versuchter Einbruch in Friseursalon

Unbekannte Täter haben zwischen dem 22.08.20, 16.00 Uhr, und dem 24.08.20, 08.30 Uhr, versucht in einen Friseursalon in der Bahnhofstraße einzubrechen. Die Täter verursachten mehrere hundert Euro Sachschaden an einer Tür, gelangten jedoch nicht in das Gebäude hinein. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930215, entgegen.

Uelzen - Handtasche aus Pkw gestohlen

Am 24.08.20, zwischen 15.55 und 16.10 Uhr, wurde eine Seitenscheibe eines Skoda eingeschlagen, der in der Friedrichstraße abgestellt war. Aus dem Pkw stahl der Täter eine Handtasche in der sich u.a. diverse Schlüssel und ein Ausweis befanden. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930215, entgegen.

