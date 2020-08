POL-LG: ++ Einbruch-Serie in Gartenlauben - Polizei gibt Hinweise: "Machen Sie den Täter die Arbeit nicht leicht!" ++ Sachbeschädigung und Körperverletzung durch aggressive Lokalgäste ++

Polizeiinspektion Lüneburg

Lüneburg

Lüneburg - Einbruch-Serie in Gartenlauben - Polizei gibt Hinweise: "Machen Sie den Täter die Arbeit nicht leicht!"

Nach einer Serie von mehr als ein halbes Dutzend Einbrüchen in Gartenlauben in den Kleingartenkolonien Moldenweg und Ilmenaugarten (siehe Pressemitteilung v. 19.08.20) ermittelt die Polizei. Auch wenn bei den Taten in der Nacht zum 18.08. "lediglich" kleinere Gegenstände aus den Lauben erbeutet wurden, mahnt die Polizei nochmals Wohnungs-, Wohnhaus- wie auch Laubenbesitzer das häusliche Umfeld zu sichern und insbesondere mögliche Werkzeuge für einen Einbruch/Eindringen ins Gebäude nicht für die Täter offen zugänglich auf dem Grundstück "bereitzulegen"! Getreu dem Motto "Gelegenheit macht Diebe bzw. Gelegenheit macht Einbrecher" ist es ratsam Werkzeuge oder Gegenstände auf dem Grundstück nicht offen herumliegen zu lassen bzw. diese bei Abwesenheit wegzuschließen. Ein herumliegender Schraubendreher, Kuhfuß, Spaten oder Zimmermannshammer ermöglicht Einbrechern möglicherweise gewaltsam ins Gebäude zu gelangen und Sicherungen zu überwinden! Schieben Sie Einbrechern einen "Riegel vor!" Schützen Sie Ihr Eigentum, denn "Sicher ist sicherer."

Informationen auch unter www.polizei-beratung.de

Lüneburg - Sachbeschädigung und Körperverletzung durch aggressive Lokalgäste

Wegen Sachbeschädigung, einfacher Körperverletzung und Beleidigung ermittelt die Polizei gegen vier 25, 26, 27 und 31 Jahre alte Kneipengäste nach einem Vorfall in den Nachtstunden zum 24.08.20 in einen Lokal Am Stintmarkt. Die vier Männer waren durch ihr aggressives Verhalten aufgefallen und verursachten gegen 02:00 Uhr einen Sachschaden von gut 100 Euro. Sie waren zuvor mit anderen in Streit geraten. Parallel wurde ein 46 Jahre alter Lüneburger geschlagen, der schlichtend eingreifen wollte. Darüber hinaus wurde auch eine 23 Jahre alte Frau auf die Schulter geschlagen, die dadurch Schmerzen erlitt. Die Polizei ermittelt und stellten von den Beteiligten die Personalien fest.

Lüneburg - "aufgefahren" - unter Drogeneinfluss?!

Zu einem Auffahrunfall kam es in den Morgenstunden des 24.08.20 im Munstermannskamp. Ein 20 Jahre alter Pkw-Fahrer war gegen 10:30 Uhr einem 31 Jahre alten Fahrer eines Pkw Peugeot aufgefahren, da dieser an der Ampelkreuzung bremsen musste. Es entstand ein Sachschaden von einigen hundert Euro. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass das 31 Jahre alte "Unfallopfer" möglicherweise unter Drogeneinfluss stand. Eine Blutprobe wurde veranlasst.

Lüneburg - unter Drogeneinfluss unterwegs

Den Fahrer eines Pkw Audi stoppte die Polizei in den Morgenstunden des 24.08.20 in der Goseburgstraße. Bei der Kontrolle des 20-Jährigen gegen 07:00 Uhr stellten die Beamten den Einfluss von Drogen fest. Parallel wiesen körperliche Auffälligkeiten auf einen Drogenkonsum hin. Eine Blutentnahme wurde im Rahmen des eingeleiteten Strafverfahrens veranlasst.

Amt Neuhaus, OT. Zeetze - Pferdeanhänger und Heuballen brennen - Polizei ermittelt

Zum Brand eines Pferdeanhängers sowie circa 50 Heuballen kam es in den späten Abendstunden des 23.08.20 im Sandweg in Zeetze. Dabei war es gegen 22:45 Uhr zu dem Brand des Anhängers und der Heuballen, die mit einer Plane abgedeckt waren, gekommen. Die Feuerwehr löschte den Brand. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Die Polizei hält aktuell eine Selbstentzündung als Brandursache für nicht unwahrscheinlich.

Lüchow-Dannenberg

Luckau, OT. Nauden - Einbruch in Wohnhaus

In ein Einfamilienhaus in Nauden brachen Unbekannte im Verlauf des Wochenendes zwischen dem 21. und 23.08.20 ein. Dabei öffneten die Täter gewaltsam ein Fenster, gelangten ins Wohngebäude und durchsuchten u.a. mehrere Schränke und Räume. Die Täter erbeuteten Herrenbekleidung, Rucksack, Videokamera und Fotoapparat. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Woltersdorf - Radweg durch landwirtschaftlichen Einsatz beschädigt - Zeugen gesucht

Vermutlich beim Abtransport eines Rundballens mit einer Arbeitsmaschine beschädigten Unbekannte in den Abendstunden des 08.08.20 gegen 19:20 Uhr den Radweg neben der Bundesstraße 493. Dabei rangierte der Verursacher mit seiner Arbeitsmaschine und verursachte einen Sachschaden von gut 1000 Euro. Danach entfernte sich der Maschinenführer. Da Ermittlungen im Umfeld bereits ohne Erfolg verliefen, such die Polizei nun mögliche Zeugen bzw. Hinweisgeber. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0 bzw. -354, entgegen.

Wustrow - Polizei sucht Zeugen nach "Spiegelklatscher" und ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht

Wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt die Polizei und sucht Zeugen nach einem Vorfall in den Morgenstunden des 23.08.20 in der Deichmannstraße. Nach derzeitigen Ermittlungen hatte ein Fahrzeugführer mit seinem Kfz zwischen 09:00 und 11:30 Uhr den linken Außenspiegel eines geparkten Pkw VW Golf Cabrio touchiert, so dass dieser beschädigt wurden -> Sachschaden gut 300 Euro. Der Verursacher fuhr weiter. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0 bzw. -354, entgegen.

Uelzen

Uelzen - Einbruch in Cafe - keine Beute

In die Räumlichkeiten eines Cafes in der Lindenstraße brachen Unbekannte in der Nacht zum 23.08.20 ein. Dabei traten die Täter gegen das Glas der Nebeneingangstür, so dass sie in die Bäckerei gelangten. Angrenzende Räumlichkeiten wurden jedoch nicht betreten. Es entstand ein Sachschaden von gut 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Bad Bevensen - "Häusliche Gewalt" -> Wer schlägt geht!

Zu einer "Häuslichen Gewalt" wurde die Polizei in den Nachtstunden zum 24.08.20 in der Region Bevensen alarmiert. Ein alkoholisierter 40-Jähriger hatte gegen Mitternacht seine ebenfalls alkoholisierte Lebensgefährtin mit der Faust ins Gesicht sowie in die Rippen geschlagen. Die Polizei leitete ein Strafverfahren ein und verwies den Mann für zehn Tage aus der Wohnung.

Uelzen - ohne Haftpflichtversicherung unterwegs

Einen 33 Jahre alten Fahrer eines Pkw Skoda Octavia stoppte die Polizei in den späten Abendstunden des 23.08.20 im Spottweg. Bei der Kontrolle des Mannes gegen 22:10 Uhr stellten die Beamten fest, dass für den Pkw kein Haftpflichtversicherungsschutz bestand. Parallel besteht der Verdacht, dass der 33-Jährige unter Drogeneinfluss stand, so dass eine Blutentnahme veranlasst wurde.

