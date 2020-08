POL-LG: ++ Fußgängerin angefahren ++ ohne Mund-Nasen-Schutz - Senior erhält Hausverbot ++ mit Fäusten geschlagen und Messer verletzt ++

Polizeiinspektion Lüneburg

Lüneburg

Lüneburg - 10 Tage weggewiesen

Zu einem Streit zwischen einem 53 Jahre alten Mann und seiner 39-jährigen Frau ist es am späten Abend des 19.08.20 in einer Wohnung im Stadtteil Schützenplatz gekommen. Es besteht der dringende Verdacht, dass der 53-Jährige seine Frau im Streit am Hals gepackt und gewürgt hat. Ein in der Wohnung befindlicher Zeuge ging dazwischen. Der 53-Jährige wurde für 10 Tage aus der Wohnung verwiesen. Weiterhin wurde ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

Lüneburg - mit Fäusten geschlagen und Messer verletzt

Am 20.08.20, gegen 15.30 Uhr, sollen mindestens zwei Männer im Alter von 21 bzw. 36 Jahren auf einen 44-Jährigen losgegangen sein, der vor einem Mehrfamilienhaus in der Theodor-Heuss-Straße auf einer Bank saß. Der 21-Jährige soll zudem ein Messer gezogen und den 44-Jährigen damit leicht verletzt haben. Auch weitere Personen sollen an der Auseinandersetzung beteiligt gewesen sein. Hintergrund der Auseinandersetzung könnte Streit unter den Kindern von dem 36 und 44 Jahre alten Mann sein, aufgrund der bestehenden Sprachbarrieren - alle drei Männer stammen aus Syrien - war der genaue Sachverhalt nicht festzustellen. Im Raum steht auch, dass der 44-Jährige zusammen mit anderen Männern zunächst auf den 36-Jährigen losgegangen ist und entsprechend verletzt hat. Die Polizei leitete zwei Strafverfahren wegen Gefährlicher Körperverletzung ein.

Lüneburg - "Maskenmuffel" bedroht und beleidigt Taxifahrer

Ein bislang unbekannter Mann hat sich am 21.08.20, gegen 03.00 Uhr, von einem Taxi in den Sternkamp fahren lassen. Der Taxifahrer bat den Fahrgast eine Maske über Mund und Nase zu tragen. Am Ende der Fahrt beleidigte der Unbekannte den Taxifahrer und bedrohte ihn. Bei dem Täter soll es sich um einen dicken Mann mit dunklen Haaren und Vollbart gehandelt haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Neetze - Sonnenschirme gestohlen

Unbekannte Täter haben von dem Gelände eines Hotels in der Bleckeder Landstraße zwei große, rote Sonnenschirme mit Aufdruck gestohlen. Die Tat ereignete sich zwischen dem 19.08.20, 23.00 Uhr, und dem 20.08.20, 21.30 Uhr. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Bleckede, Tel.: 05852/951170, entgegen.

Bardowick - Pkw zerkratzt

Zwischen dem 20.08.20, 18.00 Uhr, und dem 21.08.20, 00.00 Uhr, zerkratzten unbekannte Täter den Lack einen Pkw Nissan, der in der Bahnhofstraße abgestellt war. An dem Pkw entstand Sachschaden von ca. 2.500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Bardowick, Tel.: 04131/799400, entgegen.

Lüneburg - nach Unfall geflüchtet

Ein bislang Unbekannter ist mit seinem Fahrzeug zwischen dem 19. und 20.08.20 gegen einen VW Golf gestoßen, der in der Straße Kunkelberg auf einem Parkplatz stand und hat hierbei Sachschaden von ca. 1.500 Euro verursacht. Auch an einem BMW, der am 20.08.20, in der Zeit von ca. 11.30 bis 20.00 Uhr, in einem Parkhaus in der Straße Auf dem Wüstenort, abgestellt war, entstand Sachschaden von ca. 1.500 Euro, als ein Unbekannter gegen den Pkw stieß. In beiden Fällen fuhren die Unfallverursacher davon, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg - ohne Mund-Nasen-Schutz - Senior erhält Hausverbot

Ein 81 Jahre alter Mann, der am Donnerstagnachmittag, 20.08.20, zum wiederholten Male ein Geschäft im Develangring betrat, ohne den Corona-bedingt vorgeschriebenen Mund-Nasen-Schutz zu tragen und die Abstandsregeln einzuhalten, erhielt ein Hausverbot für das Geschäft. Weiterhin wurde ein Ordnungswidrigkeitsverfahren nach dem Infektionsschutzgesetz gegen ihn eingeleitet.

Uelzen

Rosche - hoher Schaden nach Diebstahl aus Traktorkabinen - Werkstattwagen geöffnet

In der Nacht zum 21.08.20 drangen unbekannte Täter in die Fahrerkabinen von zwei John Deere Traktoren ein, die im Ortsteil Zarenthien abgestellt waren, und entwendeten daraus GPS-Antennen und verschiedene Computer im Wert von mehreren tausend Euro. Im Ortsteil Retzien wurde in der gleichen Nacht ein Werkstattwagen auf unbekannte Art und Weise geöffnet und das darin befindliche Werkzeug gestohlen. Die Schadenshöhe wurde noch nicht näher beziffert. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel.: 0581/930-215, entgegen.

Uelzen - Scheibe eingeschlagen

Am 20.08.20, zwischen 18.30 und 21.15 Uhr, schlugen unbekannte Täter eine Seitenscheibe eines Skoda ein, der in der Straße Ilmenauufer abgestellt war. Aus dem Pkw stahlen die Unbekannten u.a. eine Stofftasche mit Schlüsseln und Kleidung. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581/930-215, entgegen.

Suhlendorf - Reifen zerstochen

Mehrere Reifen eines Pkw, der am 20.08.20, in der Zeit von 19.30 bis 21.50 Uhr, im Mühlenweg geparkt stand, wurden von einem unbekannten Täter zerstochen. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel.: 0581/930-215, entgegen.

Uelzen - Fußgängerin angefahren

Am 20.08.20, gegen 12.30 Uhr, bog ein 83-Jähriger mit seinem Renault von der Ripdorfer Straße nach links in die Birkenallee in Richtung Kreisel ab. Hierbei fuhr er eine Fußgängerin an, die zeitgleich die die Fahrbahn der Birkenallee überquerte. Die 34 Jahre alte Fußgängerin stürzte und verletzte sich leicht. An dem Renault entstand Sachschaden von ca. 2.000 Euro.

