Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++Wochenendpressemeldung der PI Lüneburg/Lüchow-D./Uelzen vom 21.-23.08.2020++

Lüneburg (ots)

Stadt und Landkreis Lüneburg:

Ein hinreichend polizeibekannter 44-jähriger Lüneburger fiel am Freitagabend gegen 21.10 Uhr in der Bleckeder Landstraße auf, indem er hoch aggressiv und deutlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehend auf der Straße herumschrie. Er war in Begleitung seines 13-jährigen Sohnes. Da er durchgehend wüste Beleidigungen gegen diverse anwesende Personen ausstieß, erhielt er schließlich einen Faustschlag ins Gesicht von einer zurzeit unbekannten Person. Durch den Schlag verlor er mindestens drei der vorderen Zähne. Eine Strafanzeige gegen Unbekannt wurde eingeleitet.

Ein Altkleidercontainer wurde am Freitagabend Am Grasweg von Unbekannten angezündet.

Zu einem versuchten Raub auf einen Taxifahrer kam es am frühen Samstagmorgen gegen 03.45 Uhr vor dem Psychiatrischen Klinikum Lüneburg. Nachdem der 62-jährige Taxifahrer zwei Personen ohne Migrationshintergrund vom Sande dorthin gebracht hatte, zog plötzlich der Beifahrer ein Messer und bedrohte den Fahrer. Der hinter dem Fahrer sitzende zweite Täter hielt den Fahrer währenddessen fest. Es gelang dem Fahrer trotzdem, den Notrufknopf zu drücken. Die beiden Täter fliehen daraufhin unerkannt.

Am Samstagmorgen gegen 04.40 Uhr hält ein schwarzer Mercedes mit Kennzeichen aus Hamburg neben zwei jungen Männern aus Melbeck und Barnstedt im Bereich der Diemelkoppel in Melbeck. Vier Männer steigen aus dem PKW und zwei davon schlagen und treten unvermittelt auf den 25-jährigen Barnstedter ein. Er wurde leicht verletzt. Ein möglicher Hintergrund zu der Tat ließ sich nicht ermitteln. Ebenfalls ein schwarzer Mercedes mit Hamburger Kennzeichen fiel dann wenig später mehrfach in der Straße am Schwarzen Kamp in Embsen auf. Hier versuchten mehrere Personen gewaltsam in eine Wohnung zu gelangen. Der 24-jährige Wohnungsinhaber hielt die Tür von innen zu und wurde dabei vermutlich mit einem Messer von außen durch ein in die Tür getretenes Loch leicht verletzt. Auch zu diesem Hintergrund sind weitere Ermittlungen erforderlich.

In der Zeit von Samstag, 00.30 - 02.30 Uhr entwendeten Unbekannte ein mit einem hochwertigen Schloss gesichertes E-Bike der Marke Kalkhoff Endeavour im Wert von über 3000,-EUR vom Platz vor der St. Johanniskirche.

Wieder einmal wurde das mobile Geschwindigkeitsmessgerät des Landkreises Lüneburg außer Gefecht gesetzt. Am Freitagabend wurden in der Barckhausenstraße Aufkleber auf die Scheiben geklebt.

Am frühen Sonntagmorgen beschäftigte ein 32-jähriger polnischer Mann die Polizei Lüneburg. Der stark betrunkene wurde vermutlich gegen 02.00 Uhr von mehreren Männern in der Innenstadt geschlagen und getreten. Anschließend verweigerte er die Behandlung von Kopfverletzungen im Krankenwagen. Die Polizei versuchte ihn zum Mitfahren zu überreden. Da das nicht gelang, wollten die Beamten den Ort verlassen, da keine Lebensgefahr bestand. Dieses verhinderte er nun jedoch aktiv, indem er ständig die Fahrzeugtür wieder aufriss. Nach diversen Aufforderungen, dieses zu unterlassen, wurde er vom Streifenwagen weggeschoben. Nun schlug er aktiv zum Kopf einer Beamtin. Er wurde nun zu Boden gebracht und gefesselt. Hierbei spuckte er durchgehend Blut und Speichel in Richtung der Beamten und beleidigte sie durchgehend lautstark. Letztlich wurde eine Blutprobe entnommen und ein Verfahren wegen Widerstandes gegen Vollzugsbeamte wurde eingeleitet. Er wurde in Gewahrsam genommen und begann nun in der Zelle, mit dem Kopf heftig gegen die Wand zu schlagen. Aus diesem Grund wurde er zur Verhinderung der Eigengefährdung dem Psychiatrischen Klinikum Lüneburg zugeführt.

--- Schwarz, PHK ---

Polizeikommissariat Lüchow

Verstoß Pflichtversicherung Am Freitagnachmittag, fuhr ein polnischer Mitbürger mit einem Motorroller in Dannenberg, obwohl der Roller nicht versichert war.

Am Freitagabend fuhr eine 30jährige Frau im Bereich Tripkau (Amt Neuhaus) ebenfalls mit einem nicht zugelassenen Krad herum. Fahrerin und Sozius hatten auch keinen Helm auf.

Verstoß gegen Maskenpflicht Am Freitagnachmittag betrat ein 30jähriger Bürger ohne eine vorgeschriebene Mund-Nase-Bedeckung den Edeka-Markt in Lüchow. Trotz mehrfacher Aufforderung durch Mittarbeiter weigerte sich der Mann einen entsprechenden Schutz zu tragen noch oder den Edeka-Markt zu verlassen. Gegen den Mann wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Einbruchdiebstahl Im Zeitraum zwischen Mittwoch 19.08.20 und Freitag 21.08.20 wurde in ein leerstehendes Wohnhaus in 19273 Neuhaus eingebrochen. Zum Diebesgut können derzeit keine Angaben gemacht werden. Sachbeschädigung und Körperverletzung durch Buttersäure In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde in der Lange Straße in Lüchow in einen Hauseingang von einem Täter vermutlich Buttersäure gekippt. Durch die extremen üblen Gerüche kam es bei einer Anwohnerin zur Übelkeit. Weiter wurden auch Passanten durch die Gerüche belästigt. Zu einem hohen Sachschaden ist es aber nicht gekommen.

Hörtelmann, PHK

Polizeikommissariat Uelzen

Brände Uelzen - Flächenbrand auf Wiese Am 22.08.2020 kommt es gegen 23:00 Uhr zu einem Flächenbrand von circa zehn Quadratmetern auf einer Wiese der Albrecht-Thaer-Straße. Auslöser hierfür ist augenscheinlich eine unachtsam weggeworfene Zigarette. Der Brand kann im weiteren Verlauf gelöscht werden.

Körperverletzungen Uelzen - Zwei Personen schlagen und treten einen am Boden liegenden Mann Am 22.08.2020 kommt es gegen 04:15 Uhr in der Straße Schnellenmarkt zu einer gefährlichen Körperverletzung zum Nachteil eines 19-jährigen Mannes aus Uelzen. Dieser wird von einem 23-jährigen Uelzener mit der Faust in das Gesicht geschlagen und anschließend zu Boden geschubst. Hier schlägt und tritt der 23-Jährige, nun zusammen mit einem bislang unbekannten Täter, auf das am Boden liegende Opfer ein. Anschließend flüchten die beiden Täter vom Tatort. Der 23-jährige Uelzener kann im weiteren Verlauf durch herannahende Polizeibeamte gestellt werden.

Uelzen - Versuchte Körperverletzung endet mit Gewahrsam Am 22.08.2020 kommt es gegen 15:40 Uhr in der Straße Neu Ripdorf zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen drei Personen. Hierbei bremst der 43-jährige beschuldigte Uelzener den PKW seiner beiden Opfer (weiblich, 61 J., aus Uelzen und männlich, 69 J., aus Uelzen) aus. Im Verlauf einer zunächst verbalen Auseinandersetzung versucht der alkoholisierte Beschuldigte auf die beiden Opfer einzuschlagen. Er wird durch eingesetzte Polizeibeamte überwältigt und dem Gewahrsam der Polizei Uelzen zugeführt. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergibt hier einen Wert von 2,01 Promille.

Versammlungen Uelzen - Versammlung auf Herzogenplatz Am 22.08.2020 findet zwischen 15:30 Uhr und 17:00 Uhr eine Versammlung auf dem Herzogenplatz unter dem Motto "Schutz und Wiederherstellung der eingeschränkten Grundrechte" statt. Es können 6 Teilnehmer festgestellt werden. Die Versammlung findet ohne Vorkommnisse statt.

Verkehr Gerdau OT Bargfeld - Fahren ohne erforderliche Fahrerlaubnis Am 21.08.2020 kann die Polizei gegen 21:35 Uhr den Fahrzeugführer eines Kleinkraftrades in Bargfeld anhalten und kontrollieren. Bei der Kontrolle des 26-jährigen Mannes aus Ebstorf stellt sich heraus, dass er nicht im Besitz der für das Kleinkraftrad erforderlichen Fahrerlaubnis ist.

Uelzen - Junger Mann unter Einfluss von Betäubungsmitteln leistet Widerstand Am 22.08.2020 versuchen Polizeibeamte gegen 20:15 Uhr einen polizeibekannten 18-jährigen Heranwachsenden aus Uelzen zu kontrollieren, welcher die Straße Ilmenauufer mit einem E-Scooter befährt. Dieser versucht zunächst, sich der Kontrolle durch Flucht zu entziehen. Er kann durch die Polizeibeamten gestoppt werden. Hierbei leistet er weiterhin Widerstand und verletzt einen Polizeibeamten leicht. Nach körperlicher Überwältigung des jungen Mannes kann festgestellt werden, dass dieser unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln steht. Ihm wird Blut abgenommen und die Weiterfahrt untersagt.

Uelzen - Betrunkener Führer eines PKW Am 23.08.2020, gegen 03:10 Uhr, kann die Polizei in der Straße Am Königsberg den Fahrzeugführer eines PKW stoppen und kontrollieren. Bei der Kontrolle des 59-jährigen Uelzener kann festgestellt werden, dass dieser alkoholisiert ist. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 1,55 Promille.

