Bundespolizeiinspektion See Warnemünde

BPOL-See: Schleppübung vor Darßer Ort

Warnemünde (ots)

Der Windpark ,,Baltic 1" befindet sich in der Ostsee, 6 Seemeilen nördlich des Leuchtturms "Darßer Ort" und soll in den nächsten Jahren ausgebaut werden. Die Frachtschifffahrt muss nach dem Durchfahren der Kadettrinne den Windpark passieren. Dadurch steigt die mögliche Gefahr einer Kollision eines Frachters mit einer Windkraftanlage, z.B. auf Grund eines Strom- und Maschinenausfall an Bord, stetig an. Aus diesem Grund wurde am 10.12.2019 vor dem Nothafen Darßer Ort eine Schleppübung zwischen dem Schiff der Bundespolizei der BP 26 ESCHWEGE und dem Seenotrettungskreuzer THEO FISCHER der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) durchgeführt. Die BP 26 ESCHWEGE stellte bei der Übung den bewegungsunfähigen Havaristen dar. Der Wind kam aus südlichen Richtungen mit 5 Windstärken und stellte somit realistische Bedingungen dar, bei dem ein Havarist auf Grund des vorherrschenden Windes in den Windpark getrieben wird. Der Seenotrettungskreuzer THEO FISCHER ist im Nothafen Darßer Ort stationiert und könnte somit einer der Ersten am möglichen Einsatzort sein. Als Ergebnis konnte festgestellt werden, dass die 23m lange THEO FISCHER, deren eigentliche Aufgabe die Suche und Rettung von Menschen aus Seenot ist, mit ihren 2700 PS Maschinenleistung und ihrer Schleppausrüstung auch geeignet ist, einen möglichen Havaristen wie die BP26 ESCHWEGE mit einem Gewicht von 1030 BRZ auf den Haken zu nehmen und bis zum Eintreffen eines Notfallschleppers von der Gefahrenstelle frei zu halten.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion See Warnemünde, übermittelt durch news aktuell