Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Grob verkehrswidriges Verhalten durch einen Pkw-Fahrer in Wilhelmshaven - Polizei sucht einen weißen Kombi mit Braker Kennzeichen und Zeugen

Wilhelmshaven (ots)

Am Freitagmorgen, 02.10.2020, überquerte ein 10-Jähriger gegen kurz vor halb acht mit seinem Fahrrad an der Kreuzung Freiligrathstraße / Neuengrodener Weg die zu diesem Zeitpunkt grünes Licht anzeigende Fußgängerampel. Der Junge, der gemeinsam mit seiner Mutter, die sich ebenso mit dem Fahrrad direkt hinter ihm befand, überquerte die Kreuzung von der Seite des dortigen Verbrauchermarktes in Richtung Neuengrodener Weg. Als der 10-Jährige etwa mittig der Fahrbahn befand war, näherte sich mit weit überhöhter Geschwindigkeit ein weißer Pkw, aus dem Stadtnorden kommend, und überquerte ungebremst die Ampelkreuzung, so dass er den Jungen beinahe erfasste. Der Fahrer des Pkw soll ungeachtet des Kindes weiter in Richtung Gökerstraße und damit in Richtung Innenstadt gefahren sein. Nach derzeitigem Sachstand soll es sich bei dem grob verkehrswidrig fahrenden Pkw um einen weißen mittelgroßen Kombi mit einem amtlichen Kennzeichen aus Brake (BRA) gehandelt haben. Die Polizei hat Ermittlungen wegen einer Straßenverkehrsgefährdung aufgenommen und bittet Zeugen, die sich zu der Zeit an dieser Örtlichkeit aufgehalten haben und ergänzende Angaben machen können, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell