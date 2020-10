Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfallflucht in Wilhelmshaven - Pkw schnitt Kurve und kam auf die Gegenfahrbahn - Geschädigter musste ausweichen, Fahrt endete am Baum

Wilhelmshaven (ots)

Am frühen Montagmorgen, 28.09.2020, kam es gegen kurz vor halb sechs auf der Roffhausener Landstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer schnitt die Kurve geschnitten und kam auf die Gegenfahrbahn. Ein zu der Zeit sich in Richtung Langewerth befindlicher Pkw-Fahrer musste aufgrund des Fahrverhaltens ausweichen, seine Fahrt endete an einem Baum. Der für diesen Schaden verantwortliche Fahrzeugführer entfernte sich von der Unfallstelle und kümmerte sich auch nicht um eine mögliche Erstversorgung. Zum Glück blieb der Fahrer unverletzt, es entstand ein Schaden in Höhe (ca. 1500 Euro). Zeugen, die den Unfall bzw. flüchtenden Pkw-Fahrer gesehen haben, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-0 in Verbindung zu setzen.

