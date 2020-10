Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Autotuning im Visier der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland - Erlöschen der Betriebserlaubnis (FOTO) - Polizei setzte ihre angekündigten Verkehrskontrollen konsequent fort

Wilhelmshaven (ots)

Am Mittwochvormittag, 30.09.2020, kontrollierten Polizeibeamte der Verfügungseinheit der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland gegen 10:30 Uhr einen Pkw BMW, der den im Mühlenweg unterwegs war. Im Rahmen der Kontrolle stellten die geschulten Beamten eine an dem Pkw geänderte Abgasanlage fest. Die noch vor Ort durchgeführte Schallpegelmessung ergab einen Wert von 92 dB, laut Fahrzeugschein sind aber lediglich 83 dB erlaubt. Um eine gerichtsverwertbare Schallpegelmessung durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen durchzuführen wurde der PKW sichergestellt und abgeschleppt, außerdem leiteten die Beamten gegen den Betroffenen ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. Der Verantwortliche muss mit erheblichen Kosten rechnen. Die Ordnungswidrigkeit zieht 90 EURO plus Verwaltungsgebühr mit einer Höhe von ca. 30 EURO nach sich, das durch den TÜV erforderliche Gutachten ca. 110 und die Abschleppkosten ca. 200 EURO nach sich.

