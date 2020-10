Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Das ungesicherte Abstellen eines Fahrzeuges sorgte für einen Einsatz - Pkw rollte - fast - ins Hafenbecken und blieb an der Hafenkante stehen

Wangerland-Hooksiel (ots)

Am Donnerstagmittag, 01.10.2020, erreichte gegen 13:45 Uhr die Polizei Wangerland die Meldung, dass sich ein Pkw im Hafenbecken am Außenhafen in Hooksiel befinden würde. Noch während der Anfahrt wurde bekannt, dass sich definitiv keine Personen im Fahrzeug befinden. Erste Überprüfungen ergaben, dass der sich selbständig machende Transporter ursprünglich an der Kaikante durch Mitarbeiter einer Baufirma abgestellt wurde. Aus zunächst ungeklärter Ursache setzte sich der Pkw in Bewegung und rollte die Kaikante hinunter bis kurz vor die Wasserkante. Dort blieb er letztlich stehen und konnte durch eigene Mittel der Baufirma gesichert werden, für die Bergung des Fahrzeuges kam eine Abschleppfirma mit Kran. Nach derzeitigem Kenntnisstand geht die Polizei davon aus, dass die Handbremse nicht angezogen und der Gang nicht eingelegt waren. Die Polizei Wangerland, die Wasserschutzpolizei und die Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Hooksiel waren vor Ort eingesetzt. Überprüfungen ergaben, dass es zu keiner Gewässerverunreinigung kam.

