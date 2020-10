Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Taschendiebstahl aus einem Pkw in Wilhelmshaven - Täter nutzte einen günstigen Moment aus

Wilhelmshaven (ots)

Am Dienstagmittag, 29.09.2020, kam es in der Zeit von 12:30 - 13:00 Uhr in der Gökerstraße zu einem Diebstahl einer Handtasche. Diese lag in einem weißen Pkw Dacia, der zu diesem Zeitpunkt vor einem Lebensmittelgeschäft abgeparkt und vermutlich unverschlossen war. Diesen günstigen Moment nutzte ein bislang unbekannter Täter aus und entwendete diese Tasche. Zeugen, die etwas Verdächtiges bemerkt haben, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell