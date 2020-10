Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Angezeigter Raub in Varel - Polizei sucht drei Täter und Zeugen zu dem erst Stunden nach der Tat angezeigten Vorfall

Varel (ots)

Am Mittwochmittag, 30.09.2020, wurde beim Polizeikommissariat in Varel ein Raub angezeigt, der sich am frühen Dienstagabend, 29.09.2020, ereignet haben soll. Nach Angaben des aus Oldenburg kommenden 58-Jährigen, war dieser zu Fuß auf der Neumarktstraße unterwegs. In Höhe des Neumarktplatzes sei er plötzlich von drei Unbekannten angegangen worden, die ihm seinen mitgeführten Rucksack und eine Bauchtasche entwendet haben sollen. Nach ersten Erkenntnissen soll ein männlicher Täter schlank und etwa 20Jahre alt gewesen sein, weitere Angaben zu den beiden anderen mit anwesenden Personen konnten nicht gemacht werden. Bereits am Dienstagabend, 29.09.2020, erschien ein Bürger auf der Wache und gab eine von ihm auf einem Fußweg in der Bismarckstraße/Neumühlenstraße liegende Geldbörse ab. In der Börse befanden sich Papiere und Dokumente. Derzeit ist die Höhe des entwendeten Bargeldes unbekannt. Zurzeit ist nicht eindeutig geklärt, warum das sich zurzeit in Varel aufhältige Opfer erste so viele Stunden nach der Tat an die Polizei gewandt hat, so dass zur weiteren Aufklärung um Mithilfe gebeten wird. Aufgrund der Uhrzeit dürfte die angegebene Tatörtlichkeit gut frequentiert gewesen sein, do dass Zeugen, die Verdächtiges beobachtet oder anderweitig ergänzende Angaben machen können, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04451/923-0 in Verbindung zu setzen.

