Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Auseinandersetzung in Schortens artet vor einem Verbrauchermarkt aus - es kam zum Einsatz von Pfefferspray - Polizei bittet dortige Einkäufer bzw. Zeugen, sich zu melden

Wilhelmshaven (ots)

Am Dienstagnachmittag, 29.09.2020, arteten zunächst verbale Streitigkeiten zwischen drei Männern innerhalb eines Verbrauchermarktes in der Jadestraße derart aus, so dass sich einer der drei mittels Reizgas "gewehrt" haben soll. Nach bisherigem Ermittlungsstand sei ein aus Schortens kommender 26-Jähriger in dem Markt einkaufen gewesen, wo er von zwei "vom Sehen her kennenden" Personen angesprochen und provoziert worden sein soll. Die Stimmung untereinander sei aggressiver und das "Gespräch" vor das Geschäft verlagert worden. Außerhalb des Marktes wären beide Männer auf den 26-Jährigen zugekommen, einer der beiden soll geschlagen haben, woraufhin sich der 26-Jährige mittels des Einsatzes eines Pfeffersprays wehrte, mit einem Fahrrad davonfuhr und schließlich die Polizei alarmierte. Polizeiliche Ermittlungen ergaben, dass es sich bei den beiden anderen Männern um einen 18- und einen 44-Jährigen aus Schortens handelt. Die Beamten ermitteln zurzeit wegen wechselseitig begangener Körperverletzungen. Da sich an dem Nachmittag viele Personen vor dem Verbrauchermarkt aufgehalten haben sollen, bittet die Polizei zur weiteren Aufklärung Zeugen, die diesen Streit, insbesondere den Einsatz des Sprays beobachten konnten, sich unter der Rufnummer 04461/9211-0 zu melden.

