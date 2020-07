Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Grundlos geschlagen und getreten?

Kaiserslautern (ots)

Er sei von einer unbekannten Person grundlos angegriffen worden, hat ein junger Mann am Mittwochabend der Polizei gemeldet. Der alkoholisierte 20-Jährige berichtete, dass er dem Unbekannten gegen 21.30 Uhr am Willy-Brandt-Platz begegnet sei. Er habe ihm zunächst eine Ohrfeige verpasst, ihn anschließend getreten und mit einer Zigarette am Arm verbrannt. Anschließend sei der Mann geflüchtet.

Der Täter soll zwischen 25 und 40 Jahre alt sein, eine Glatze und einen Bart haben; an anderen Tagen sei der Mann auch schon mit einem Papagei auf der Schulter gesehen worden.

Offensichtliche Verletzungen konnten bei dem 20-Jährigen nicht festgestellt werden. Laut Atemalkoholtest hatte er 0,96 Promille "intus".

Die Polizei sucht nun Zeugen, die eventuell den Vorfall beobachtet haben und weitere Hinweise geben können. Die Polizeiinspektion 1 nimmt unter der Nummer 0631 / 369 - 2150 Zeugenhinweise entgegen. |cri

