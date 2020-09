Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: 31-Jähriger sorgte in Varel für Aufsehen und leistete gegenüber den eingesetzten Beamten Widerstand - zwei Beamte leichtverletzt, es erfolgte die Unterbringung in einer psychiatrischen Einrichtung

Varel (ots)

Am Dienstagnachmittag, 29.09.2020, meldeten sich gegen 15:50 Uhr mehrere Anrufer bei der Polizei und teilten gegenüber den Beamten mit, dass in der Hans-Schütte-Straße eine männliche Person mit unbekleidetem Oberkörper auf der Fahrbahn herumlaufen würde. Die daraufhin eingesetzten Beamten trafen auf eine offenbar psychisch beeinträchtige Person, der bei den polizeilichen Maßnahmen gegenüber den Beamten erheblichen Widerstand leistete. Der Mann versuchte die eingesetzten Beamten u.a. zu schlagen und zu treten, so dass polizeiliche Zwangsmaßnahmen erforderlich und damit u.a. auch der Einsatz Pfeffersprays und der Einsatz eines Diensthundes erforderlich wurden. Im Rahmen dieser Auseinandersetzung erlitt ein Beamter beim Versuch, die Handfesseln anzulegen, eine Verletzung an einer Hand, ein weiterer Beamter erlitt eine Schürfwunde an seinem Bein. Die ärztliche Versorgung des Beamten erfolgte in einem Krankenhaus. Von dem aus Bockhorn kommenden Mann wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet, außerdem wurde er in einer sozialpsychiatrischen Einrichtung untergebracht. Gegen den 31-Jährigen leiteten die Beamten ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung ein, die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell