Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfallflucht in Zetel - Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr - Polizei sucht einen dunklen Pkw und Zeugen für den Unfall

Zetel (ots)

Am Dienstagmorgen, 29.09.2020, ereignete sich gegen 07:10 Uhr ein Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr auf der Westersteder Straße. Eine aus Zetel stammende 28jährige Führerin eines Pkw Audi befuhr die Straße in Richtung Westersteder, wobei ein ihr entgegenkommender, bislang unbekannter Pkw im Kurvenbereich zu weit nach links fuhr, sodass es zum Zusammenstoß beider Außenspiegel kam. Der Fahrer eines dunklen PKW habe seine Fahrt fortgesetzt. Nach Angaben der geschädigten Fahrzeugführerin hätten sich hinter dem dunklen PKW weitere Fahrzeuge befunden, die den Unfall eigentlich hätten bemerken müssen. Diese Fahrzeugführer bzw. weitere Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter 04451/9230 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell