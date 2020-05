PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Pressemitteilung der Polizeidirektion Main-Taunus für Sonntag, den 10.05.2020

Hofheim (ots)

1. Fahrraddiebstahl, Hattersheim, Rossertstraße, Freitag, 08.05.2020, 20:00 Uhr bis Samstag, 09.05.2020, 12:42 Uhr.

Im genannten Tatzeitraum gelangten der oder die unbekannten Täter in ein Mehrfamilienhaus und öffneten, vermutlich mit einem Bolzenschneider, das Vorhängeschloss eines Kellerabteils. Aus dem Kellerabteil wurde ein E-Bike in der Farbe schwarz/weiß, im Wert von ca. 800 Euro entwendet. Anschließend entfernten sich die Täter in unbekannte Richtung. Hinweise auf die Täter liegen derzeit nicht vor.

Zeugen werden gebeten, sich mit der zuständigen Polizeistation in Hofheim unter der Telefonnummer 06192/2079-0 in Verbindung zu setzen.

2. Einbruch in eine Gartenhütte, Sulzbach, Oberliederbacher Weg, Freitag, 08.05.2020, 21:00 Uhr bis Samstag, 09.05.2020, 12:30 Uhr.

Unbekannte Täter schlugen das Fenster einer Gartenhütte auf einer Gartenparzelle ein, öffneten im Anschluss dieses und gelangten so in das Innere. Aus der Gartenhütte wurden lediglich 4 Flaschen Bier aus einem Bierkasten entwendet. Zudem entstand ein geringer Sachschaden. Hinweise auf die Täter liegen derzeit nicht vor.

Eventuelle Zeugen werden gebeten, sich mit der zuständigen Polizeistation in Eschborn unter der Telefonnummer 06195/9695-0 in Verbindung zu setzen.

3. Verkehrsunfallflucht, Hofheim, Kantstraße, Freitag, 08.05.2020, 15:00 Uhr bis Samstag, 09.05.2020, 18:00 Uhr.

Im genannten Zeitraum war das Fahrzeug des Geschädigten ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgestellt. Durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer wurde das Fahrzeug auf der Fahrerseite, in Höhe des Radkastens, beschädigt. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Anschließend entfernte sich der Verursacher, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligtem nachzukommen, unerlaubt von der Unfallstelle.

Sachdienliche Hinweise nimmt der regionale Verkehrsdienst der Polizeidirektion Main-Taunus unter der Telefonnummer 06190/9360-0 entgegen.

4.Verkehrsunfall mit Leichtverletzten, Hattersheim, Hessendamm/ Mainzer Landstraße, Samstag, 09.05.2020, 22:27 Uhr.

Ein PKW-Fahrer befuhr die Straße Hessendamm, in Richtung Mainzer Straße und beabsichtigte dort nach links in diese abzubiegen. Dabei übersah er den von links kommenden und vorfahrtsberechtigten PKW, welcher die Mainzer Straße befuhr. Daraufhin kam es zum Zusammenstoß im Kreuzungsbereich. Die dortige Lichtzeichenanlage war zu diesem Zeitpunkt außer Betrieb. Sowohl der Verursacher, als auch ein Mitfahrer des Geschädigten Fahrzeugs klagten über leichte Schmerzen. Ein RTW wurde jedoch nicht benötigt. Es entstand ein Sachschaden an beiden Fahrzeugen von insgesamt ca. 3500 Euro.

Gefertigt: POK'in Karl

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden

Konrad-Adenauer-Ring 51

65187 Wiesbaden

KvD.Hofheim.ppwh@polizei.hessen.de

Telefon: (06192) 2079-0

E-Mail: KvD.Hofheim.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell