POL-MTK: Pressemeldung der Polizeidirektion Main-Taunus vom 09.05.2020

Hofheim (ots)

1.Herbeiführen einer Brandgefahr Waldgemarkung 65779 Kelkheim, Nähe Hauptfriedhof Freitag 08.05.2020, ca. 19:30 Uhr

Im oben genannten Zeitraum kam es zu einem Brand in einem Wald der Gemarkung Kelkheim, welcher sich in der Nähe des Hauptfriedhofs befindet.

Durch Spaziergänger konnte zunächst Qualm aus dem genannten Waldstück festgestellt werden, sowie eine bisher unbekannte männliche Person, welche von dem errichteten Lagerfeuer flüchtete. Die daraufhin verständigte Streifenwagenbesatzung der Polizeistation Kelkheim, sowie die verständigte Feuerwehr konnten vor Ort feststellen, dass der Unbekannte zunächst augenscheinlich mit einer Axt und weiteren Utensilien Holz klein schlug, aus dem geschlagenen Holz einen Stapel errichtete und diesen anzündete, um sich nachfolgend von der Örtlichkeit zu entfernen und diesen unbeaufsichtigt zurückließ. Nur durch die Aufmerksamkeit der Passanten, sowie der schnell eintreffenden und agierenden Feuerwehr ist es zu verdanken, dass das Feuer nicht auf Teile des Waldes übergriff. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Hofheim am Taunus unter 06192/2079-0 entgegen.

2.Straßenverkehrsgefährdung durch herausgehobene Kanaldeckel Am Kronberger Hang, 65824 Schwalbach am Taunus Donnerstag 07.05.2020, ca. 22:45 Uhr

Durch einen Verkehrsteilnehmer konnte auf einem Ortsverbindungsweg unterhalb des Kronberger Hangs festgestellt werden, dass zwei Kanaldeckel herausgehoben wurden.

Unbekannte Täter hoben die Kanaldeckel aus ihrer Fassung. Hierbei verkanteten sie einen Kanaldeckel in der zugehörigen Fassung, sodass dieser herausragte und dadurch eine Gefahr für die Verkehrsteilnehmer darstellte. Der zweite Kanaldeckel wurde durch die unbekannten Täter komplett aus der vorgesehenen Fassung entfernt, sodass dort der Kanalschacht auf der Fahrbahn offen lag. Die vor Ort eingesetzten Beamten der Polizeistation Eschborn konnten beide Kanaldeckel wieder in die dafür vorgesehenen Fassungen einsetzten und eine weitere Gefahr für Verkehrsteilnehmer verhindern.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Eschborn unter 06196/9695-0

3.Versuchter, besonders schwerer Fall des Diebstahls an PKW, sowie Sachbeschädigung an PKW Mühlstraße, 65843 Sulzbach (Taunus) Donnerstag 07.05.2020, 17:00 Uhr bis Freitag 08.05.2020, 07:15

Im oben genannten Tatzeitraum versuchten unbekannte Täter, ein auf der Straße geparktes Fahrzeug mittels unbekanntem Brechwerkzeug aufzubrechen. Am Freitagmorgen musste die Fahrzeughalterin des PKWs feststellen, dass am Türschloss des PKWs Aufbruchspuren vorhanden waren. Die unbekannten Täter scheiterten jedoch am Öffnen des Fahrzeugs und beschädigten beim Versuch das Fahrzeug aufzubrechen das Türschloss, sowie einen Teil des Griffs.

Hinweise auf die Täter gibt es keine.

Sachdienliche Hinweise nimmt das zuständige Kommissariat der Kriminalpolizei in Hofheim am Taunus unter 06192/2079-0 entgegen.

4.Verkehrsunfallflucht Heddingheimer Str., dortiger Parkplatz des Einkaufmarktes, 65795 Hattersheim am Main Freitag 08.05.2020, 09:30 Uhr bis Freitag 08.05.2020, 10:00 Uhr

Am Freitagmorgen kam es auf dem Parkplatz eines Einkaufmarktes in Hattersheim am Main zu einer Verkehrsunfallflucht.

Der Geschädigte parkte sein Fahrzeug in einer dafür vorgesehenen Parklücke in Höhe des Eingangs des Getränkemarktes ab. Als dieser zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, musste er feststellen, dass an der Heckstoßstange seines Fahrzeuges ein frischer Sachschaden vorhanden war. Augenscheinlich ist beim Ein/Ausparken in die/aus der Parklücke neben dem Fahrzeug des Geschädigten, ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem Fahrzeug gegen die Heckstoßstange des Fahrzeuges des Geschädigten gefahren und hat sich danach, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligtem nachzukommen, unerlaubt von der Unfallstelle entfernt.

Sachdienliche Hinweise nimmt der Regionale Verkehrsdienst der Polizeidirektion Main-Taunus unter 06190/9360-0 entgegen.

5.Verkehrsunfallflucht Main-Taunus-Zentrum, 65843 Sulzbach (Taunus) Freitag 08.05.2020, 16:20 Uhr bis Freitag 08.05.2020, 17:49 Uhr

Am Freitagnachmittag kam es im Parkhaus des Main-Taunus-Zentrums in Sulzbach zu einer Verkehrsunfallflucht.

Als die Geschädigte nach dem Einkaufen zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, musste sie feststellen, dass ihr Fahrzeug eine frische Beschädigung im Bereich der Frontstoßstange aufwies. Augenscheinlich ist beim Ein/Ausparken ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer gegen die Frontstoßstange des Fahrzeuges der Geschädigten gefahren und entfernte sich danach unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligtem nachzukommen.

Sachdienliche Hinweise nimmt der Regionale Verkehrsdienst der Polizeidirektion Main-Taunus unter 06190/9360-0 entgegen.

6.Trunkenheit im Straßenverkehr Hauptstraße, Höhe Parkplatz Wiesenbad, 65760 Eschborn Samstag 09.05.2020, 09:25 Uhr

Am Samstagmorgen ist aufmerksamen Mitarbeitern des Ordnungsamtes der Stadt Eschborn ein Verkehrsteilnehmer durch seine unsichere Fahrweise aufgefallen.

Die Ordnungsamt Mitarbeiter waren zur Verkehrsregelung in Höhe des Parkplatzes Wiesenbad eingesetzt. Auf der Hauptstraße kam es zu einem verkehrsbedingten Stau der sich dort befindlichen Fahrzeuge, als ein 39-Jähriger, aus Berlin stammender Verkehrsteilnehmer die Fahrzeugschlange mit seinem PKW überholte. Die eingesetzten Mitarbeiter signalisiertem dem Fahrzeugführer anzuhalten, wobei dieser im Anhaltevorgang Fahrunsicherheiten aufwies. Eine hinzugezogene Streife der Polizeistation Eschborn überprüfte den Fahrzeugführer daraufhin auf seine Fahrtüchtigkeit. Hierbei ergab ein auf freiwilliger Basis durchgeführter Atemalkoholtest einen Wert von über 1,5 Promille. Der 39-Jährige wurde zwecks einer Blutentnahme und weiterer polizeilicher Ermittlungen auf die Dienststelle der Pst. Eschborn sistiert und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Der Fahrzeugführer muss sich nun auf ein Verfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr einstellen.

Gefertigt: POK Schönbach, genehmigt: KvD Main-Taunus, PHK Hasler

