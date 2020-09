Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfallflucht in Wilhelmshaven - 50 Meter Berme aufgewühlt, Fahrbahn verschmutzt (FOTO) und geflüchtet - Polizei bittet um Hinweise

Wilhelmshaven (ots)

Am Dienstag, 29.09.20, befuhr ein LKW mit Auflieger oder eine landwirtschaftliche Zugmaschine mit Anhänger gegen 10:15 Uhr in Wilhelmshaven die Jeversche Landstraße in Richtung Sillenstede. Unmittelbar hinter dem Ortsteil Wehlens geriet das Gespann ausgangs einer leichten Rechtskurve nach rechts auf die dortige Berme, die auf einer Länge von ca. 50m aufgewühlt und dadurch ein Großteil des rechten Fahrstreifens stark verschmutzt wurden (FOTO). Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zum geflüchteten Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421/9420 in Verbindung zu setzen.

