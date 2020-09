Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Sachbeschädigung in Zetel - Unbekannte verunreinigen auf einer Baustelle einen Bagger

Zetel (ots)

Am vergangenen Wochenende wurde in der Zeit vom 25.-29.09.2020 ein auf einer Baustelle in der Urwaldstraße abgestellter Minibagger beschädigt. Unbekannte verunreinigten den Motor des Baggers mit Sand, sodass dieser nicht mehr funktionstüchtig war. Durch diese Sandverunreinigung entstand an dem Fahrzeug ein nicht unerheblicher Schaden. Zeugen, die an den Tagen verdächtige Personen oder anderweitig Auffälliges bemerkt haben, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04451/923-0 in Verbindung zu setzen.

