Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Nußloch/Rhein-Neckar-Kreis: Pkw aufgebrochen und Geldbörse entwendet

Zeugen gesucht!

Nußloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Sonntagabend wurde in der Zeit von 19 Uhr - 19:20 Uhr ein Mercedes aufgebrochen, der in der Rudolf-Harbig-Straße im Bereich der Sportplätze auf einem Parkplatz abgestellt war. Der oder die Täter entwendeten aus dem Innenraum des Pkw eine Geldbörse mit mehreren hundert Euro sowie einen BMW-Fahrzeugschlüssel.

Zeugen, die im relevanten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, diese dem Polizeirevier Wiesloch unter der Rufnummer 06222/57090 mitzuteilen.

