Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mauer/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Schotter- und Kalkwerk - Polizei sucht Zeugen

Mauer/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, zwischen 22 und 12 Uhr, wurde in die Büroräume des Schotter- und Kalkwerks in der Ziegeleistraße eingebrochen. Nach den bisherigen Feststellungen wurde zunächst eine Fensterscheibe zum ehemaligen Wiegeraum eingeschlagen und eine Türe aufgebrochen. Im Anschluss begaben sich der oder die Täter auf die Gebäuderückseite, wo sie mit einer in der Nähe aufgefundenen Leiter zu einem Büroraum in etwa sechs Meter Höhe gelangten. Nachdem die Scheibe eingeschlagen worden war, stiegen die Täter in den Raum ein. In den Büro- und Verwaltungsräumen wurden Schränke aufgebrochen und durchsucht. Ob die Einbrecher dabei Beute machten, steht derzeit noch nicht fest. Über die Leiter verließen die Täter den Tatort, die Leiter wurde an der Zufahrt zum Steinbruch abgelegt. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf insgesamt ca. 4.000 Euro. Zeugen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich unter Telefon 06223/92540 zu melden.

