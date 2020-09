Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Zaunelement in Wilhelmshaven in Brand geraten - Polizei bittet um Hinweise

Wilhelmshaven (ots)

Am Samstagnachmittag, 26.09.2020, kam es in der Zeit von 14:15 - 14:45 Uhr in der Posener Straße zum Brand eines Holzsichtschutzzaunes. Der Brand konnte durch die Geschädigten selbstständig gelöscht werden, betroffen waren ein Element des Holzsichtschutzzaunes sowie ein darüber liegender Holzbalken eines Gartenunterstandes und die Holzrückwand einer Theke. Nach ersten Erkenntnissen könnte dieses Element bewusst angezündet worden sein, so dass mögliche Zeugen, die in dem Bereich an dem frühen Nachmittag verdächtige Personen oder anderweitig sachdienliche Angaben machen können, gebeten werden, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-0 in Verbindung zu setzen.

