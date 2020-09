Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall nach Vorfahrtsverletzung in Wilhelmshaven - Zusammenstoß zwischen Pkw und Kleinkraftrad - eine Person leicht verletzt

Wilhelmshaven (ots)

Ein 19-jähriger VW-Fahrer befuhr am Sonntagabend, 27.09.2020, gegen kurz vor 20 Uhr die Werdumer Straße in nördliche Fahrtrichtung. Beim Abbiegen nach links in die Hermann-Ehlers-Straße übersah der Heranwachsende einen vorfahrtberechtigten Kleinkraftradfahrer, der zu dieser Zeit die Werdumer Straßein südliche Fahrtrichtung befuhr. An der Einmündung kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, durch den der 47-jährige Fahrer des Krads stürzte und leicht verletzt wurde. An beiden Fahrzeugen entstanden Sachschäden, der Roller wurde abgeschleppt.

