Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Kleinbrand in einem Wohngebäude

Mönchengladbach-Gladbach, 30.07.2020, 01:34 Uhr, Kyffhäuserstraße (ots)

In der heutigen Nacht wurde die Feuerwehr Mönchengladbach zu einem Brand in einer Dachgeschoßwohnung alarmiert. Die eintreffenden Einsatzkräfte entdeckten in einem Badezimmer einen Entstehungsbrand der schnell gelöscht wurde. Der entstandene Rauch wurde mit einem Belüftungsgerät aus dem Bad und angrenzenden Zimmern entfernt. Personen wurde nicht verletzt.

Alarmiert waren der Lösch- und Hilfeleistungszug der Feuer- und Rettungswache I (Neuwerk), ein Löschfahrzeug der Feuer- und Rettungswache II (Holt), die Einheit Stadtmitte der Freiwilligen Feuerwehr, zwei Rettungswagen und ein Notarzt, sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Holger Coenen Brandamtmann

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell