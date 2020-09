Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfallflucht in Bockhorn - Lkw-Fahrer beschädigt beim Rückwärtsfahren bzw. Rangieren einen Pkw und flüchtet

Bild-Infos

Download

Bockhorn (ots)

Am 22.09.2020, kam es in der Zeit von 16:30 - 16:45 Uhr in der Fichtenstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein Lkw-Fahrer beschädigte beim Rückwärtsfahren bzw. Rangieren mit dem großen Fahrzeug einen dort abgestellten Pkw Citroen Berlingo und entfernte sich, ohne sich um den entstandenen Schaden in einer Höhe von 5.000 EURO (FOTO) zu kümmern. Nach derzeitigem Kenntnisstand soll ein Lkw mit Sattelauflieger und einer seitlichen Aufschrift in blau oder grün für den entstandenen Schaden verantwortlich sein.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell