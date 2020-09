Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfallflucht in Jever - Polizei sichert rote und weiße Lackpartikel des flüchtenden Pkw

Jever (ots)

Am Montagnachmittag, 28.09.2020, wurde in der Zeit von 16:20 bis 17:30 Uhr ein schwarzer Pkw Hyundai, vermutlich beim Ein - bzw. Ausparken beschädigt. Der Pkw stand vorwärts eingeparkt in der St.-Annen-Straße, links neben der dortigen Bäckerei und wurde nicht unerheblich an der Fahrerseite hinten links beschädigt. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnten die Beamten am Fahrzeug rote und weiße Lackpartikel des verursachenden Fahrzeuges feststellen. Zeugen, die in dem o.g. Zeitraum einen möglichen Unfallverursacher gesehen haben, werden gebeten sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04461/92110 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell