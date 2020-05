Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Verletzte nach Missachtung von "Rechts-vor-Links"

Borken (ots)

Leichte Verletzungen haben sich zwei Autofahrerinnen in Borken am Donnerstag zugezogen. Zum Zusammenstoß ihrer Autos kam es gegen 11:05 Uhr in einem Einmündungsbereich der Josefstraße. Eine 61-jährige Autofahrerin aus Dülmen übersah das von rechts kommendes Fahrzeug einer 49-jährigen Hammerin. An der Unfallstelle gilt "Rechts-vor-Links"

