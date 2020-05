Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Wessum - Traktorfahrer flüchtet nach Unfall

Ahaus (ots)

Ein beschädigter Kotflügel ist das Ergebnis eines Verkehrsunfalls in Wessum. Nach Schilderung eines 45-jährigen Heekers, der mit seinem Auto am Donnerstag auf der Eichenallee unterwegs war, sei ihm eine John Deere-Zugmaschine entgegengekommen. Das landwirtschaftliche Fahrzeug sei gegen 16.50 Uhr in Richtung Hamalandstraße unterwegs gewesen. Der Traktorfahrer hätte aufgrund geparkter Autos warten müssen, um dem Autofahrer den Vorrang zu gewähren. Dieses habe er aber nicht getan. Beim Passieren der Fahrzeuge sei es zur Kollision zwischen dem hinteren Reifen des Traktors und dem Auto des Heekers gekommen. Der Sachschaden beträgt circa 1.500 Euro. Der Traktorfahrer setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260.

