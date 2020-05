Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Wüllen - Pedelecfahrerin übersehen

Ahaus (ots)

Leichte Verletzungen hat eine Pedelecfahrerin am Donnerstag in Wüllen erlitten. Die 17-jährige Ahauserin querte gegen 21.30 Uhr auf dem Radweg des Vredener Dyks (L 560) den Einmündungsbereich der Harmate, als ein Auto ihren Weg kreuzte. Der 62-jährige Autofahrer aus Ahaus wollte von der Harmate auf den Vredener Dyk in Richtung Ahaus abbiegen. Dabei übersah er die in Richtung Vreden fahrende Ahauserin. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß. Grundsätzlich hatte die Radfahrerin an der Stelle Vorfahrt. Der Rettungsdienst brachte die Verletzte in ein Krankenhaus. Der Sachschaden beträgt insgesamt circa 5.000 Euro.

