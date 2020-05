Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Garagentor beschädigt

Borken (ots)

Eine tiefe Furche in einem Garagentor hat ein Unbekannter am Donnerstag in Borken hinterlassen. In der Zeit zwischen 18.00 und 21.00 Uhr muss nach Angaben eines Zeugen der Schaden auf dem Garagenhof eines Mehrfamilienhauses an der Gildenstraße angerichtet worden sein. Die Höhe des Schadens wird auf 1.500 Euro geschätzt. Das Verkehrskommissariat Borken bittet Zeugen, sich unter Tel. (02861) 9000 zu melden.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Dietmar Brüning

Telefon: +49 (0) 2861-900 2202

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell