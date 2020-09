Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfallflucht in Varel - Wohnmobilfahrer touchiert mit seinem Fahrzeug einen anderen Pkw und flüchtet - Polizei bittet zur Aufklärung um Hinweise

Varel (ots)

Am Dienstagvormittag, 29.09.2020, kam es gegen 11:50 Uhr in der Windallee zu einer Verkehrsunfallflucht. Der unbekannte Führer eines Wohnmobils touchierte beim Vorbeifahren den Außenspiegel eines Pkw Ford, sodass es zum Sachschaden kam. Zeugen konnten den Vorfall beobachten, bislang jedoch keine genaueren Angaben zu dem Wohnmobil oder dessen Fahrer machen, so dass der Wohnmobilfahrer bzw. weitere Zeugen gebeten werden, sich mit der Polizei in Varel unter 04451/9230 in Verbindung zu setzen.

