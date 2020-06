Feuerwehr Bochum

FW-BO: Frau stürzt fünf Meter hohe Böschung herunter - Aufwendige Rettungsaktion am Abend im Weitmarer Holz

Bochum

Am Dienstagabend mussten Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst zum Weimarer Holz ausrücken. Eine Frau war aus ungeklärter Ursache eine rund fünf Meter hohe Böschung herabgestürzt. Knapp zwei Stunden später war die Rettung der Verletzten abgeschlossen.

Um 20.11 Uhr erreichte der Notruf einer Frau, die nach einem Sturz verletzt und bewegungsunfähig etwa fünf Meter tief am Fuße einer Böschung im Weitmarer Holz lag, die Leitstelle der Feuerwehr. Eine genaue Ortsangabe konnte die Verletzte nicht machen, aber mithilfe einer gesendeten Textnachricht konnten die GPS-Koordinaten und damit der Aufenthaltsort der Frau festgestellt werden. So gelangten die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst zu der Stelle im Wald, die sich rund 600 Meter entfernt von der Straße "Roomersheide" befand. Nach einer Erstversorgung durch eine Notärztin wurde die Frau mit Hilfe einer sogenannten Schleifkorbtrage die Böschung herauf gezogen und anschließend durch die Einsatzkräfte zur Straße getragen. Ein bereitstehender Rettungswagen brachte die Verletzte anschließend in ein Krankenhaus.

Um 22 Uhr war die Rettungsaktion, an der 13 Einsatzkräfte beteiligt waren, beendet.

