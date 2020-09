Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Unterschlagung eines Pedelec - die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht den Nutzer des roten Pedelecs der Marke Kalkhoff und Zeugen

Jever (ots)

Eigentlich sollte es eine Probefahrt mit einem Pedelec sein. Tatsächlich wurde es zumindest nach jetzigem Sachstand, strafrechtlich eine Unterschlagung. Was war passiert? Am Dienstagnachmittag, 29.09.2020, kam es gegen 15:30 Uhr in der Großen Wasserpfortstraße in Jever zu einer Unterschlagung eines roten Pedelec. Ein männlicher Kunde fragte in dem dort ansässigen Fahrradgeschäft an, ob eine Probefahrt mit dem Pedelec für Damen möglich sei. Ohne sich die Personalien des vermeintlichen Kunden zu notieren, wurde schließlich einer Probefahrt zugestimmt. Der "Kunde" kehrte jedoch zu dem Fahrradgeschäft nicht wieder zurück, so dass die Polizei ein Ermittlungsverfahren wegen einer Unterschlagung eingeleitet hat. Bei dem "ausgeliehenen" bzw. für eine angebliche Probefahrt genutzten Fahrzeug handelt es sich um ein Pedelec für Damen der Marke KALKHOFF in einem Wert von 2899,- Euro. Die Polizei bittet Personen, die dieses hochwertige Pedelec sehen oder anderweitig ergänzende Angaben machen können, sich mit dem Polizeikommissariat in Jever unter der Rufnummer 04461/9211-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell