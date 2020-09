Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Eine errichtete Grube wurde für eine Feuerstelle genutzt - zwei Spraydosen explodierten und sorgten für einen Knall - die Polizei warnt vor dem achtlosen Umgang mit Druckbehältnissen

Zetel (ots)

Am Dienstagabend, 29.09.2020, kam es gegen 22:08 Uhr auf einem Grundstück in der Blauhander Straße zu einer Brandentwicklung mit einer Verpuffung. Dort hatte ein Grundstückseigentümer in einer ausgehobenen Grube eine Feuerstelle errichtet und Bretter entzündet. Bei der Aufnahme des Brandortes stellten die Beamten fest, dass sich in dem Haufen auch u.a. zwei Spraydosen befanden, die durch die Hitze explodierten. Unter anderem waren die Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Zetel eingesetzt, die den Brand ablöschten. Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang davor, mit derartigen Druckbehältnissen achtlos umzugehen, da alle Druckbehälter bereits bei geringer Hitze die Gefahr des Explodierens haben. Die Polizei hat die Ermittlungen bezüglich des Verdachtes des illegalen Abbrennens von Altholz aufgenommen, zumal die Herkunft bzw. das bewusste Verbrennen der Spraydosen noch ungeklärt sind, die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell