Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Räuberischer Diebstahl in Wilhelmshaven - Polizei kann nach der Flucht zwei mutmaßliche Täter fassen, ein dritter ist noch flüchtig - Polizei sucht eine Tatzeugin und weitere Zeugen

Wilhelmshaven (ots)

Am Montagabend, 28.09.2020, kam es in der Friedenstraße gegen 19:15 Uhr zu einem räuberischen Diebstahl. Eine Mitarbeiterin des dortigen Verbrauchermarktes teilte gegenüber der Polizei mit, dass sie zusammen mit ihrem Kollegen drei männliche Personen im Kassenbereich festgestellt hätte. Die offensichtlich gemeinsam unterwegs gewesenen Männer hätten Ware gekauft und beim Passieren des Kassenbereiches löste der Alarm plötzlich aus. Die Personen wurden angesprochen und gebeten, ins Büro zu folgen. Aufgrund der zu diesem Zeitpunkt noch nicht stattgefundenen Durchsuchung der Personen konnte kein Diebesgut festgestellt werden. Die drei Männer sollten der Angestellten und ihrem Kollegen bis zum das Büro zu folgen. Im Bereich des Ausgangs bemerkte die Angestellte, dass die Personen im Begriff waren, sich fluchtartig zu entfernen, woraufhin sie einen Mann am Arm fasste, dieser sich jedoch losgerissen und vor den Ausgang des Verbrauchermarktes gerannt sei. Die anderen beiden Personen wären ebenfalls nach Draußen gerannt. Der Kollege der Angestellten wäre noch zu Hilfe geeilt und hätte versucht, die eine Person festzuhalten, woraufhin es zu einem Handgemenge kam, die Angestellte von einem der Täter gegen einen dort befindlichen Abfallbehälter gestoßen wurde und aufgrund dessen zu Boden fiel. Danach flüchteten die drei Personen in Richtung tom-Brok-Straße. Während der Sachverhaltsaufnahme stellten die eingesetzten Beamten im Rahmen der Fahndung in der tom-Brok-Straße zwei verdächtige Personen fest, die von dem Angestellten als die mutmaßlichen Täter identifiziert wurden. Bei den beiden handelt es sich um einen 21- und einen 24-Jährigen, die beide keinen festen Wohnsitz in Deutschland haben, der dritte, mutmaßliche Mittäter konnte unerkannt flüchten. Nach bisherigem Ermittlungsstand soll eine Zeugin den Diebstahl beobachtet und daraufhin die Angestellten im Markt angesprochen haben. Die Polizei sucht zur weiteren Aufklärung diese Frau und weitere Zeugen, die ergänzende Angaben, insbesondere zum möglicherweise auf der Flucht weggeworfenen Diebesgut machen können. Sie werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell