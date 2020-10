Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Beim Ausparken Pkw beschädigt und trotzdem von der Unfallstelle entfernt - Ein Zeuge gab bereits einen hilfreichen Hinweis

Jever (ots)

In Rahrdum, gegenüber des Clevernser Schulwegs kam es am Dienstag, 29.09.2020, in der Zeit von 11:00 Uhr und 14:45 Uhr, zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein Fahrzeugführer eines VW beschädigte vermutlich beim Ausparken einen Nissan Micra. In der Folge verließ der Unfallverursacher die Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Ein Zeuge gab der Polizei bereits einen Hinweis auf das möglicherweise verantwortliche Fahrzeug, hierzu müssen jedoch weitere Ermittlungen erforderlich werden. Mögliche weitere Zeugen werden zur Aufklärung gebeten, sich mit der Polizei in Jever unter der Rufnummer: 04461/9211-0 in Verbindung zu setzen.

