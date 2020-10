Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Zwei Verkehrsunfallfluchten - in beiden Fällen bittet die Polizei zur Aufklärung um Zeugenhinweise

Jever und Wangerland (ots)

Am Mittwoch, 30.09.2020, wurde in der Zeit von 05:00 bis 11:00 Uhr ein im Oestringer Weg, Höhe Hausnummer 18 geparkter Pkw Citroen Berlingo, im Oestringer Weg beschädigt. Der Pkw stand auf dem dortigen Gehweg und wurde vermutlich beim Vorbeifahren von einem anderen Verkehrsteilnehmer touchiert und dadurch der linke Außenspiegel beschädigt, in dem das Spiegelglas durch den Zusammenprall zerstört wurde. Im Anschluss entfernte sich der Unfallverursacher in unbekannte Richtung. Bereits am frühen Mittwochmorgen, 2020, kam es gegen 06:30 Uhr in der Jeverschen Straße zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Zu diesem Zeitpunkt befuhren zwei Fahrzeuge jeweils in entgegen gesetzter Richtung die Landesstraße 812. Eine 22-jährige Fahrzeugführerin eines Pkw Fiat Ducato bemerkte einen Zusammenstoß, der jeweils linken Außenspiegel, mit einem entgegen kommenden, derzeit noch unbekannten Transporter. Beide Fahrzeugführer fuhren zunächst weiter und verließen die Unfallstelle, ohne ihren Pflichten nachzukommen. Im Nachgang wurde der Unfall durch die Fiat-Fahrerin bei der Polizei zur Anzeige gebracht. Die Polizei sucht in beiden Fällen Zeugen, die die Unfälle beobachtet haben oder anderweitig ergänzende Angaben machen können. Sie werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04461/9211-0 in Verbindung zu setzen.

