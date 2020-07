Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Mutter und Kind auf Fußgängerüberweg angefahren - leicht verletzt

Freiburg (ots)

Beim Überqueren eines Fußgängerüberweges wurde am Mittwoch, 08.07.20, gegen 12 Uhr, eine Mutter mit radfahrendem Kleinkind angefahren und leicht verletzt. Ein 69-jähriger VW-Fahrer fuhr auf der Tumringer Straße stadteinwärts und wollte nach rechts in die Riesstraße einfahren. Hierbei übersah er offenbar die Frau mit dem Kind, welche im Begriff waren, die Straße zu überqueren. Die Mutter konnte ihren Sohn greifen und wegziehen. Beide wurden dennoch von dem VW erfasst und leicht verletzt. Der Rettungsdienst versorgte die beiden. Das Fahrrad des Kindes wurde durch den VW überfahren. Der Sachschaden liegt bei etwa 600 Euro. Der Verkehrsdienst Weil am Rhein hat die Unfallermittlungen übernommen.

