Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Auto kommt von der Fahrbahn ab - Tunnelstörung

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 08.07.20, gegen 17 Uhr, befuhr ein Audi-Fahrer die B317 von Weil in Richtung Lörrach. Kurz vor der Einfahrt zum Wiesetunnel kam er, möglicherweise aufgrund medizinischer Ursache, von der Fahrbahn ab und stieß mit mehreren Verkehrszeichen und einem Schaltkasten für die Tunnelsteuerung zusammen. Aufgrund dessen kam es zur kurzzeitigen Sperrung des Tunnels, die vorerst durch die Straßenmeisterei aufgehoben werden konnte. Weitere Arbeiten sind jedoch nötig. Der Mann wurde durch den Unfall nicht verletzt, an seinem Audi entstand Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Die genaue Schadenshöhe an den Verkehrszeichen und dem Steuerungskasten sind noch nicht bekannt. Am Unfallort waren neben dem Rettungsdienst auch die Feuerwehr aus Weil am Rhein und die Straßenmeisterei.

