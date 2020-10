Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Die Polizeistationen Wangerland, Wiesenhof und Wangerooge haben neue Telefonnummern - an den Standorten ändert sich nichts!

Wangerland, Wiesenhof und Wangerooge (ots)

Die Polizeibeamtinnen und -beamten in den Polizeistationen sind ab sofort unter einer neuen Rufnummer zu erreichen. Bei der Durchwahl zu den alten Rufnummern läuft eine Bandansage, so dass die Bürgerinnen und Bürger, die ihr Anliegen mit der Polizei besprechen wollen, über die neue telefonische Erreichbarkeit informiert werden; an den Standorten hat sich nichts geändert! Die ab sofort gültigen Rufnummern lauten für die Polizeistation Wangerland-Hohenkirchen Tel.: 04463/80891 0 FAX: 04463/80891 10 Polizeistation Wiesenhof Tel.: 04421/98705 0 FAX: 04421/98705 10 und für die Polizeistation Wangerooge Tel.: 04469/94690 0 FAX: 04469/94690 10 Die Polizeistationen sind nicht rund um die Uhr besetzt. Sollte auf der Dienststelle telefonisch keiner erreichbar sein, erfolgt eine Weiterleitung an das zuständige Polizeikommissariat in Jever bzw. die Dienststelle in der Mozartstraße in Wilhelmshaven. Beide Wachen verfügen über einen 24-Stunden-Dienst und sind damit an jedem Tag in der Woche zu jeder Tages- und Nachtzeit geöffnet und damit auch telefonisch zu erreichen! www.polizei-wilhelmshaven.de

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell