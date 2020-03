Polizeiinspektion Güstrow

POL-GÜ: brennendes Auto zur Spurensicherung sichergestellt

Gelbensande (ots)

Ein gestern Abend abgestellter Ford Focus brannte am 26.03.2020 gegen 08:30 Uhr in Gelebensande und wurde durch die Kräfte der Feuerwehr Gelbensande gelöscht. Den ersten Ermittlungen nach fing das Fahrzeug am Heck an zu brennen. Der Kriminaldauerdienst Rostock wurde zur Spurensicherung eingesetzt und stellt das Auto zur kriminaltechnischen Untersuchung sicher. Ein weiteres Fahrzeug wurde im Bereich der Stoßstange beschädigt. Nach derzeitiger Lageeinschätzung wurde eine Anzeige wegen vorsätzlicher Brandstiftung aufgenommen. Insgesamt wird der Sachschaden auf 6.500 Euro geschätzt.

