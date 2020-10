Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Zwei Verkehrsunfälle in Varel - unzureichende Ladungssicherung und eine Flucht - Zeugen gesucht

Varel (ots)

Am Donnerstagnachmittag, 01.10.2020, kam es in der Karl-Nieraad-Straße gegen 17 Uhr zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Lkw, bei dem das auf der Ladefläche befindliche Transportgut nicht ordnungsgemäß gesichert war. Eine Leiste ragte auf die Gegenfahrbahn, sodass es beim Befahren der Straße zu Beschädigungen an zwei Fahrzeugen kam, die dem Lkw entgegenfuhren. Es blieb beim Sachschaden, sowohl eine 39jährige Dame aus Schortens als auch ein 65jähriger Vareler blieben unverletzt. Außerdem kam es in der Zeit von Donnerstag, 01.10.2020, ca. 17:00 Uhr, bis Freitag, 02.10.2020, ca. 09:30 Uhr, kam es in der Osterstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer touchierte beim Vorbeifahren den linken Außenspiegel eines dort abgestellten Pkw VW Bulli (blau) und entfernte sich anschließend unerkannt. Die Osterstraße dient zurzeit als Umleitungsstrecke wegen einer baustellenbedingten Sperrung des Tweehörnwegs, sodass dort zum Teil reger Verkehr herrscht. Zeugen und Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter 04451-9230 in Verbindung zu setzen.

