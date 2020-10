POL-WHV: Zeitraum: 02.10.2020-04.10.2020

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Baumaterialien und Werkzeuge entwendet

Zetel - Bislang unbekannte Täter drangen in der Zeit von Donnerstag, dem 01.10.2020 auf Freitag, dem 02.10.2020, zwischen 16.45 Uhr und 07.30 Uhr, in der Marie-Behnke-Straße, gewaltsam in einen verschlossenen Bauwagen ein. Aus dem Bauwagen wurden Baumaterialien und Werkzeuge entwendet. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Varel, Tel. 04451-9230, in Verbindung zu setzen.

Täter hatten es auf Pfand abgesehen

Zetel- Am Freitag, dem 02.10.2020, gegen 17.45 Uhr, traf ein Mitglied des TuS Zetel, in den Kellerräumen des in der Straße "Westerende" gelegenen Vereinsheims, zwei Jugendliche an, die sich dort unberechtigt aufhielten. Wie sich herausstellte, hatten sie dort einen Verschlag aufgebrochen, um Getränkekisten bzw. Pfandflaschen zu erlangen. Ein Täter konnte bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Seinem Mittäter gelang die Flucht. Er konnte inzwischen aber ermittelt werden. Gegen die 14 bzw. 17 Jahre alten Jugendlichen wurden Strafverfahren eingeleitet.

Hütte aufgebrochen

Zetel/Neuenburg - Bislang unbekannte Täter drangen, in der Zeit vom 01.10.2020 auf den 02.10.2020, zwischen 18.00 Uhr und 15.30 Uhr, gewaltsam in eine Hütte der am Schlossgang ansässigen Kindertagesstätte ein. Die Hütte wurde offensichtlich aufgebrochen und mit dort vorgefundenen Spiel- und Bastelmaterialien verunreinigt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Varel, Tel. 04451-9230, in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall

Varel- Am Freitag, dem 02.10.2020, gegen 15.40 Uhr, ereignete sich im Kreuzungsbereich Breslauer Straße / Mühlengastweg ein Verkehrsunfall. Der 27-jährige Fahrer eines VW-Transporters war, vom Mühlengastweg kommend, in den Kreuzungsbereich zur Breslauer Straße eingefahren und hatte dabei die Vorfahrt eines von rechts kommenden Pkw Hyundai missachtet. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, in dessen Verlauf der Hyundai von der Fahrbahn abkam und in eine Hecke fuhr. Die 55-jährige Fahrzeugführerin wurde leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstanden Sachschäden in einer Höhe von ca. 9000,- Euro.

Samstag, 03.10.2020

Verkehrsunfall-Zeugen gesucht

Varel- Am Samstag, dem 03.10.2020, gegen 21.50 Uhr, ereignete sich auf der Straße "Zum Jadebusen" ein Verkehrsunfall. Der Fahrer eines aus Richtung Dangast kommenden Pkw Ford Focus war scheinbar ungebremst auf einen auf der Fahrbahn parkenden Pkw Chevrolet aufgefahren. Die 32 und 37 Jahre alten Insassen des Ford blieben unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstanden Sachschäden in einer Höhe von ca. 7000,- Euro. Dem mutmaßlichen Fahrzeugführer, der auch Halter des verunfallten Fahrzeugs ist, wurde aufgrund einer festgestellten Atemalkoholkonzentration von 0,98 Promille, eine Blutprobe entnommen. Er bestreitet jedoch, selbst gefahren zu sein.

Unfallzeugen, die bislang noch nicht von der Polizei befragt wurden, werden gebeten, sich mit der Polizei Varel, Tel. 04451-9230, in Verbindung zu setzen.

