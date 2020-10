Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Pkw kollidiert mit Straßenbahn

Karlsruhe (ots)

Beim Zusammenstoß eines Fahrzeugs mit einer Straßenbahn in der Karlsruher Innenstadt wurde am Sonntagabend gegen 19.15 Uhr ein Fahrgast in der Bahn leicht verletzt.

Ein 46-jähriger Autofahrer fuhr auf der Kaiserallee in westliche Richtung, wo er in Nähe der Einmündung Philippstraße aus unklaren Gründen nach links von der Fahrbahn abkam und dort mit einer Tram kollidierte.

An der Straßenbahn entstand ein Sachschaden in Höhe von 2.500 Euro. Die Unfallstelle war gegen 20.25 Uhr wieder geräumt. Zu größeren Verkehrsbeeinträchtigungen war es nicht gekommen.

Den Fahrer erwartet nun eine Anzeige wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr.

