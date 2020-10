Polizei Duisburg

POL-DU: Wanheim-Angerhausen/Ungelsheim: Polizei sucht Zeugen mehrerer Brände

Duisburg (ots)

In der Zeit zwischen Donnerstagnachmittag (15. Oktober, 17:45 Uhr) und Samstagnachmittag (17. Oktober, 17:27 Uhr) haben im Bereich Wanheim-Angerhausen/Ungelsheim mehrere Mülltonnen und aufgetürmte Zeitungsstapel gebrannt. In mehreren Fällen haben Zeugen Verdächtige an den Brandorten beobachtet. Das Kriminalkommissariat 11 der Duisburger Polizei bittet jetzt um weitere Hinweise. Hier die Fälle im Detail:

Am Donnerstag (15. Oktober) zwischen 17:45 und 18:15 Uhr meldete eine Zeugin einen brennenden Stapel Holz und Zeitungen an der Skateranlage in der Straße Zum Eichelskamp.

Am Freitag (16. Oktober) brannte gegen 19 Uhr ein Müllcontainer hinter einem Supermarktparkplatz am Knevelshof.

Nur eine gute Stunde später (gegen 20:15 Uhr) brannte im Biegerpark ein großer Stapel Zeitungen. Ein herbeigeeilter Zeuge konnte ihn löschen.

Am Samstag (17. Oktober) gegen 17:30 Uhr stand im Biegerpark ein Mülleimer in Flammen. Die Feuerwehr löschte das Feuer.

Am Mittwoch (21. Oktober) gegen 19:30 Uhr brannte an der Skatebahn im Bereich Am Neuen Angerbach/Mündelheimer Straße ein Mülleimer.

Wer zu einem oder mehreren Fällen Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0203 2800 beim Kriminalkommissariat 11 der Duisburger Polizei zu melden.

