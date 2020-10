Polizei Duisburg

POL-DU: Neumühl: Ladendiebin auf frischer Tat ertappt

Duisburg (ots)

In einem Baumarkt an der Theodor-Heuss-Straße haben Mitarbeiter am Donnerstagmittag (22. Oktober, 12:20 Uhr) einen Mann beobachtet, der einer 34-jährige Frau Waren übergab, die sie unter ihrer Kleidung versteckte. An der Kasse zahlte sie andere Artikel, aber nicht diejenigen, die unter ihrer Jacke versteckt waren. Als ein Mitarbeiter sie ansprach und festhalten wollte, wehrte sich die Duisburgerin und biss dem 30-Jährigen in den Arm. Zeugen kamen ihm zu Hilfe und hielten sie fest, bis die Polizei eingetroffen war. Die Beamten schrieben eine Anzeige wegen räuberischen Diebstahls.

