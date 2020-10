Polizei Duisburg

POL-DU: Vierlinden: Fahrradfahrerin von Roller abgedrängt - Polizei sucht Zeugen

Duisburg (ots)

Ein unbekannter Rollerfahrer hat am Samstag (24. Oktober) gegen 22:20 Uhr auf der Michaelstraße kurz vor der Einmündung zur Elisabethstraße eine Fahrradfahrerin nach dem Überholen abgedrängt. Die Frau wich nach rechts aus und stürzte. Die dunkel gekleidete Person auf dem blauen Roller fuhr in Richtung Friedrich-Ebert-Straße weiter. Die 34-Jährige hatte durch den Sturz Schmerzen an der Schulter und wollte selbstständig zum Arzt gehen. Die Polizei sucht Zeugen, die den Vorfall gesehen haben oder Hinweise zum flüchtigen Fahrer geben können. Das Verkehrskommissariat 21 ist unter der Rufnummer 0203 2800 zu erreichen.

