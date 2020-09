Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Fahrraddiebstahl

Kleinmaischeid (ots)

Am Montagmorgen wurde im Zeitraum von 07:40 Uhr bis 08:05 Uhr ein hochwertiges Canyon Neuron CF 8.0 Mountainbike aus einer kurzzeitig offenstehenden Garage in der Iserstraße in Kleinmaischeid gestohlen. Aufgrund vorhandener Videotechnik konnten die Täter bei der Tatausführung gefilmt werden. Das Videomaterial wird zurzeit ausgewertet.

Weitere Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden.

