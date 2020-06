Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Fußgängerin verletzt - Rollstuhlfahrer flüchtig

Bergisch Gladbach (ots)

Eine 80-jährige Fußgängerin ist am Samstagvormittag (27.06.) am "Turbo-Kreisel" in der Innenstadt verletzt worden.

Die Bergisch Gladbacherin war gegen 10:40 Uhr vom Hans-Zanders-Bad kommend in Richtung Konrad-Adenauer-Platz unterwegs. Am Kreisverkehr Schnabelsmühle überquerte sie an den Fußgängerüberwegen die Straße. Dabei kam ihr ein Rollstuhlfahrer zügig aus Richtung Villa Zanders entgegen. Die Seniorin wich diesem aus und stürzte dabei. Der Rollstuhlfahrer setzte seine Fahrt in Richtung Heidkamp fort, ohne sich um die gestürzte Seniorin zu kümmern.

Die Fußgängerin erlitt eine Kopfverletzung und wurde ambulant in einem Krankenhaus behandelt. Am Montag erstattete sie bei der Polizei Strafanzeige. Den Rollstuhlfahrer beschrieb sie als circa 50-60 Jahre alten Mann mit normaler Statur. Er trug am Samstag - einem Markttag - ein graukariertes Hemd.

Die Polizei RheinBerg sucht nun Zeugen für den Unfall oder Hinweisgeber, die den Rollstuhlfahrer kennen. Hinweise bitte unter 02202 205-0. (rb)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis

Pressestelle

Telefon: 02202 205 120

E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell